В Украине 28 октября состоялись местные выборы, фото: Zik

https://racurs.ua/n145579-v-mide-obvinili-vengriu-v-pryamom-vmeshatelstve-v-ukrainskie-mestnye-vybory.html

Ракурс

Венгрия «прямо вмешалась» в местные выборы в Украине, голосования на которых длилось 25 октября с 8.00 по 20.00.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Украины (МИД).

Так украинское внешнеполитическое ведомство отреагировало на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который в день выборов призвал украинских венгров голосовать за одну из партий, которая принимала участие в местных выборах — КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья).

Также Сийярто призвал поддержать на выборах мэра города Берегово Закарпатской области представителя венгерской общины Золтана Бабяка, который является действующим городским головой.

Кроме того, Сийярто заявил, что жители Закарпатья, которые находятся в Венгрии, могут в исключительном порядке поехать в Украину, чтобы проголосовать, и вернуться обратно без обязательства проходить 14-дневный карантин.

Такие заявления Сийярто в украинском внешнеполитическом ведомстве рассматривают как провоцирование граждан Украины нарушать законодательство, прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства и «коварный удар» по усилиям Украины конструктивно решить существующие проблемы украинского-венгерских отношений.

Поэтому в ведомстве уверяют, что будут «жестоко реагировать» на такие действия со стороны Венгрии.

Неприемлемые подсказки избирателям из Будапешта нарушают законодательство Украины и не оставляют украинской стороне другого выбора как жестко реагировать на такие шаги в соответствии с устоявшейся международной практикой и законодательством Украины, — подчеркивают в МИДе.

Напомним, в Украине 25 октября была зафиксирована рекордно низкая явка избирателей.