Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні 28 жовтня відбулися місцеві вибори, фото: Zik

У МЗС звинуватили Угорщину в прямому втручанні в українські вибори — деталі

26 жов 2020, 00:36
999

Угорщина «прямо втрутилася» у місцеві вибори в Україні, голосування на яких тривало 25 жовтня з 8.00 до 20.00.

Про це йдеться у заяві, опублікованій Міністерством закордонних справ України (МЗС).

Так українське зовнішньополітичне відомство відреагувало на заяву очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто, котрий в день виборів закликав українських угорців голосувати за одну з партій, котра брала участь у місцевих виборах — КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття).

Також Сійярто закликав підтримати на виборах мера міста Берегового Закарпатської області представника угорської громади Золтана Бабяка, котрий є чинним міським головою.

Крім того, Сійярто заявив, що жителі Закарпаття, котрі перебувають в Угорщині, можуть у винятковому порядку поїхати до України, щоб проголосувати, і повернутися назад без зобов’язання проходити 14-денний карантин.

Такі заяви Сійярто в українському зовнішньополітичному відомстві розглядають як провокування громадян України порушувати законодавство, пряме втручання у внутрішні справи нашої держави та «підступний удар» по зусиллям України конструктивно вирішити наявні проблеми українсько-угорських відносин.

Тож у відомстві запевняють, що «жорстоко реагуватимуть» на такі дії з боку Угорщини.


Неприйнятні підказки виборцям з Будапешта порушують законодавство України і не залишають українській стороні іншого вибору як жорстко реагувати на такі кроки відповідно до усталеної міжнародної практики та законодавства України, — наголошують в МЗС.

Нагадаємо, в Україні 25 жовтня було зафіксовано рекордно низьку явку виборців.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів