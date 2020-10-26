В’їзд до України зачинився для двох угорських високопосадовців — що трапилося

Україна та Угорщина. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n145629-v-yizd-do-ukrayiny-zachynyvsya-dlya-dvoh-ugorskyh-vysokoposadovciv-scho-trapylosya.html

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В’їзд до України став неможливим для одразу двох високопоставлених осіб з Угорщини через агітацію під час виборчого процесу в Україні.



Один з них — державний секретар канцелярії прем'єр-міністра Угорщини. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

За словами очільника міжнародного відомства, Україна вже ініціювала впровадження заборони на в’їзд в Україну ще кільком угорцям, які активно втручалися у внутрішні справи України під час виборчої кампанії.

Він додав, що про факт втручання членів іншої держави будуть повідомлені українські партнери, а також наглядова місія ОБСЄ. Кулеба додав, що у цій ситуації не може бути різних прочитань, оскільки «це було конкретне втручання у внутрішні справи України».

Кулеба заявив, що Україна налаштована на конструктивні відносини з Угорщиною, та зробила чимало кроків назустріч, однак робитиме й жорсткі кроки, якщо Будапешт нехтуватиме інтересами та законодавством України.

Якщо тебе вдарили, потрібно вдарити у відповідь, — резюмував очільник МВС.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Угорщина «прямо втрутилася» у місцеві вибори в Україні, голосування на яких тривало 25 жовтня з 8.00 до 20.00.

Українське зовнішньополітичне відомство відреагувало на заяву очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто, котрий в день виборів закликав українських угорців голосувати за одну з партій, котра брала участь у місцевих виборах — КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття).