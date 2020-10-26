Сколько жизней спасает ношение масок, смоделировали ученые

Маски. Фото: iStock

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Коронавирус в мире распространяется с безумной скоростью, а многие страны захлестнула вторая волна заболевания. Помимо активной разработки вакцин и исследований их эффективности, главной мерой для борьбы остаются карантинные ограничения.

Коллектив ученых из Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете (США), подтвердили, что отказ от мер карантина и ношения масок в общественных местах может стать причиной тысяч смертей. Об этом сообщает Naked science.

Ученые заявляют, что появляется все больше свидетельств того, что маски могут значительно снизить передачу респираторных вирусов, таких как SARS-CoV-2, тем самым ограничивая распространение коронавируса.

Обновленный анализ эффективности масок показал снижение риска заражения для тех, кто не пренебрегает масками, на 40% — по сравнению с контрольной группой. Согласно прогнозу ученых, к февралю 2021-го число умерших от коронавируса в Соединенных Штатах достигнет 511 тыс. 373 человек, поскольку маски носит только 41% американцев.

Универсальное использование масок могло бы спасти дополнительно 129 тыс. 574 жизней с 22 сентября 2020 года по конец февраля или 95 тыс. 814 жизней при условии 85%-ного ношения масок.

При этом, в соответствии с худшим сценарием, если власти продолжат смягчать ограничения, к 28 февраля в одной этой стране от SARS-CoV-2 могут погибнуть уже 1 млн 53 тыс. 206 человек, а если 95% американцев все же будут носить маски в общественных местах, то показатель сократится до 381 тыс. 798 летальных исходов.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые провели исследование на мини-органах, и узнали, как именно COVID-19 влияет на легкие. Изучение инфекционного процесса проводили благодаря комбинации флуоресцентной микроскопии и генетического анализа отдельных клеток.