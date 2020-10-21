Подать воду в Крым без участия Украины пообещали оккупанты

Дмитрий Песков. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n145392-podat-vodu-v-krym-bez-uchastiya-ukrainy-poobeschali-okkupanty.html

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Вода в Крыму стала дефицитным продуктом, а природные ресурсы полуострова исчерпываются из-за засухи и загрязнений. Россия заявила, что способна обеспечить водоснабжение Крыма, чтобы в будущем не зависеть от Украины.



Каким образом будут поставлять воду в Крым оккупанты, впрочем, не объяснили. Однако, отметили, что договариваться с Украиной не собираются. Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль исключает переговоры с Киевом по поставкам днепровской воды для полуострова. Также он не избежал обвинений в адрес Украины, которая «перекрыла кран».

Песков заявил, что оккупационная власть разработала план обеспечения водоснабжения Крыма, который включает в себя 14 мероприятий. Среди них:

разработка новых источников;

строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения;

капремонт инфраструктуры.

По мнению оккупантов, это даст не менее 310 тыс. кубометров воды в сутки, что позволит полностью обеспечить полуостров водоснабжением. Всего на эти проекты выделят 50 млрд рублей.

Отметим, что природные ресурсы полуострова способы полностью обеспечить население водой, однако оккупанты пускают большую часть воды на работу военных баз, в то время, как крымчане получают воду по графику, а ее качество оставляет желать лучшего.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Крыму продолжают пересыхать реки. В Байдарской долине возле временно оккупированного Севастополя пересохла река Боса, правый приток Черной речки, питающий расположенное там Чернореченское водохранилище. Это водохранилище полностью содержит Севастополь.