Подати воду у Крим без участі України пообіцяли окупанти

Дмитро Пєсков. Фото: Газета. ру

https://racurs.ua/ua/n145392-podaty-vodu-u-krym-bez-uchasti-ukrayiny-poobicyaly-okupanty.html

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Вода у Криму стала дефіцитним продуктом, а природні ресурси півострова вичерпуються через посуху і забруднення. Росія заявила, що здатна забезпечити водопостачання Криму, щоб в майбутньому не залежати від України.

Яким чином будуть постачати воду до Криму окупанти, втім, не пояснили. Однак, зазначили, що домовлятися з Україною не збираються. Про це розповів прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, Кремль виключає переговори з Києвом щодо постачання дніпровської води для півострова. Також він не упустив шанс звинуватити Україну, яка «перекрила кран».

Пєсков заявив, що окупаційна влада розробила план забезпечення водопостачання Криму, який містить 14 заходів. Серед них:

розробка нових джерел;

будівництво гідротехнічних споруд, об'єктів водопостачання та водовідведення;

капремонт інфраструктури.

На думку окупантів, це дасть не менше 310 тис. кубометрів води на добу, що дозволить повністю забезпечити півострів водопостачанням. Всього на ці проекти виділять 50 млрд рублів.

Зазначимо, що природні ресурси півострова повністю здатні забезпечити населення водою, однак окупанти пускають більшу частину води на роботу військових баз, у той час, як кримчани отримують воду за графіком, а її якість залишає бажати кращого.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Криму продовжують пересихати річки. У Байдарській долині біля тимчасово окупованого Севастополя пересохла річка Боса, права притока Чорної річки, що живить розташоване там Чорноріченське водосховище. Це водосховище повністю утримує Севастополь.