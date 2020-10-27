В мире продолжается эпидемия коронавируса

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается, эпицентром этой болезни в настоящее время становится Европа.

Главный эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марк Райан заявил об этом во время брифинга.

Нет сомнения, что сейчас европейский регион является эпицентром болезни, — подчеркнул Райан.

Он отметил, что в случае, если европейские страны примут намного более жесткие комплексные меры по усилению борьбы с коронавирусом, можно будет опережать темпы распространения этой болезни.

Европа значительно отстает в борьбе с COVID-19, — считает Райан. — Для того, чтобы работать на опережение, необходимо как можно быстрее принять ряд мер.

Райан также призвал европейские правительства не «растрачивать» возможности, которые предоставляет карантин, и поддерживать своих граждан в том, чтобы они поступали правильно.

Также он отметил, что свободное передвижение людей внутри стран Евросоюза будет представлять собой огромную проблему на фоне нарастания скорости передачи инфекции, и, возможно, будет приостановлено в попытке взять вирус под контроль.

Европа потратила 50−70 лет, пытаясь разрушить барьеры и стены — нелегко построить согласованную реакцию во многих странах с таким количеством различных подходов, с таким количеством сухопутных границ, — подчеркнул он.



Напомним, американские ученые недавно смоделировали, сколько жизней спасает ношение масок в общественных местах в условиях эпидемии коронавируса.