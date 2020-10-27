Власні ІФА-системи та імпорт експрес-аналізів — в МОЗ пояснили, як збільшать тестування

https://racurs.ua/ua/n145636-vlasni-ifa-systemy-ta-import-ekspres-analiziv-v-moz-poyasnyly-yak-zbilshat-testuvannya.html

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ПЛР-тестування на коронавірус в Україні планують до кінця 2020 року довести до 75 тис. аналізів на добу.

За минулу добу проведено 56 тис. 710 тестувань на коронавірус, з яких 33 тис. 361 дослідження методом ПЛР та 22 тис. 349 — методом ІФА.

У планах Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) 50 тис. ПЛР-тестів на середину листопада і 75 тис. до кінця року.

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, ці показники також не задовільняють медиків з точки зору динаміки поширення коронавірусу в країні. На ранковому брифінгу 27 жовтня він заявив, що справу гальмує не відсутність фінансів, а складніст процесу.

Створити нову ПЛР-лабораторію — це означає мати приміщення, обладнання і людей. Навчаємо персонал і купуємо обладнання, але водночас впроваджуємо інші методи тестування, — повідомив Степанов.

Міністр розповів про розробку українських тест-систем на визначення антигену. Таких лабораторій, за його словами, буде більше, оскільки їх можна розмістити не тільки в лабцентрах, але й у звичайних лікарнях.

Кабмін також очікує поставок з-за кордону нових експрес-тестів. В МОЗ планують охопити ними 1 млн осіб на місяць.

Найбільші проблеми із ПЛР-тестуванням наразі в Харківській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях та у Києві.

Загалом з початку 2020 року в Україні проведене 3 млн 87 тис. 288 тестувань методом ПЛР.