Коронавірус. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n145735-yak-moz-hoche-zbilshyty-kilkist-testiv-na-covid-19-rozpoviv-stepanov.html

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Ефективніші тести на коронавірусну хворобу COVID-19 незабаром з’являться в Україні.

Проте Кабінет міністрів ще має виділити на них гроші. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За словами Степанова, тест на антиген, який швидко виявляє коронавірус, лише місяць тому з’явився у світі.

Міністр додав, що зараз МОЗ готує запит в Кабмін на отримання 2 млрд гривень на боротьбу з епідемією, значна частина яких піде на закупівлю швидких тестів.

Тести на антиген до коронавірусу показують найбільшу ефективність у людей з високим вірусним навантаженням, так званими «суперрозповсюджувачами», здатними заразити велику кількість інших людей.

Нагадаємо, ПЛР-тестування на коронавірус в Україні планують до кінця 2020 року довести до 75 тис. аналізів на добу.