Франция «закрылась» из-за COVID-19 вслед за Германией

Франция «закрылась» из-за COVID-19 вслед за Германиейhttps://racurs.ua/n145737-franciya-zakrylas-iz-za-covid-19-vsled-za-germaniey.htmlРакурс
Во Франции объявили новый ковидний локдаун. Президент Эммануэль Макрон объявил о введении новых ограничений для борьбы с распространением коронавируса.
С пятницы, 30 октября, Франция вводит фактически новую изоляцию, чтобы остановить распространение коронавируса. Макрон в специальном обращении по национальным телеканалам сообщил, что с 30 октября покидать дома будет разрешено только по уважительной причине: на работу, к врачу, в магазин, чтобы помочь ближнему, а также подышать воздухом.
Школы и дошкольные детские учреждения, в отличие от весеннего карантина продолжат работать, а вот студенты будут учиться онлайн. Везде, где возможно, следует перейти на дистанционную работу.
Бары, рестораны и магазины, кроме продающих товары первой необходимости, закрываются, запрещаются также собрания, а также перемещения между регионами.
Однако в следующие выходные будут разрешены поездки для возвращения из отпусков по случаю Дня всех святых.
Ограничения будут действовать до 1 декабря, но даже новый карантин, по мнению Макрона, не остановит увеличение количества пациентов в реанимациях. Президент прогнозирует почти 9 тыс инфицированных в реанимационных отделениях. Сейчас в отделениях интенсивной терапии 3 тыс. французов.
При этом Макрон заявил, что внутренние границы Франции со странами Евросоюза останутся открытыми.
В середине октября во Франции ввели комендантский час в некоторых регионах.