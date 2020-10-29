Франция «закрылась» из-за COVID-19 вслед за Германией

https://racurs.ua/n145737-franciya-zakrylas-iz-za-covid-19-vsled-za-germaniey.html

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Во Франции объявили новый ковидний локдаун. Президент Эммануэль Макрон объявил о введении новых ограничений для борьбы с распространением коронавируса.

С пятницы, 30 октября, Франция вводит фактически новую изоляцию, чтобы остановить распространение коронавируса. Макрон в специальном обращении по национальным телеканалам сообщил, что с 30 октября покидать дома будет разрешено только по уважительной причине: на работу, к врачу, в магазин, чтобы помочь ближнему, а также подышать воздухом.

Школы и дошкольные детские учреждения, в отличие от весеннего карантина продолжат работать, а вот студенты будут учиться онлайн. Везде, где возможно, следует перейти на дистанционную работу.

Бары, рестораны и магазины, кроме продающих товары первой необходимости, закрываются, запрещаются также собрания, а также перемещения между регионами.

Однако в следующие выходные будут разрешены поездки для возвращения из отпусков по случаю Дня всех святых.

Ограничения будут действовать до 1 декабря, но даже новый карантин, по мнению Макрона, не остановит увеличение количества пациентов в реанимациях. Президент прогнозирует почти 9 тыс инфицированных в реанимационных отделениях. Сейчас в отделениях интенсивной терапии 3 тыс. французов.

При этом Макрон заявил, что внутренние границы Франции со странами Евросоюза останутся открытыми.

В середине октября во Франции ввели комендантский час в некоторых регионах.