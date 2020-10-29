Франція «закрилася» через COVID-19 услід за Німеччиною

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У Франції оголосили новий ковідний локдаун. Президент Еммануель Макрон оголосив про запровадження нових обмежень для боротьби з поширенням коронавірусу.

Із п’ятниці, 30 жовтня, Франція запроваджує фактично нову ізоляцію, щоб зупинити поширення коронавірусу. Макрон у спеціальному зверненні по національним телеканалам повідомив, що із 30 жовтня залишати будинки буде дозволено тільки з поважної причини: на роботу, до лікаря, в магазин, допомогти близькому, а також подихати повітрям.

Школи та дошкільні дитячі установи, на відміну від карантину навесні, продовжать працювати, а от студенти вчитимуться онлайн. Скрізь, де можливо, слід перейти на дистанційну роботу.

Бари, ресторани і магазини, крім тих, що продають товари першої необхідності, закриваються, забороняються також закриті зібрання і публічні збори, а також переміщення між регіонами

Однак у наступні вихідні будуть дозволені поїздки для повернення з відпусток з нагоди Дня всіх святих.

Обмеження діятимуть до 1 грудня, але навіть новий карантин, на думку Макрона, не зупинить збільшення кількості пацієнтів у реанімаціях. Президент прогнозує майже 9 тис інфікованих у реанімаційних відділеннях. Наразі у відділеннях інтенсивної терапії 3 тис. французів.

При цьому Макрон заявив, що внутрішні кордони Франції з країнами Євросоюзу залишаться відкритими.

У середині жовтня У Франції запровадили комендантську годину в деяких регіонах.