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Ракурс
У Німеччині посилюють карантин, фото:

Меркель оголосила про посилення карантину в Німеччині — деталі (ВІДЕО)

28 жов 2020, 20:22
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Епідемія коронавірусу у світі знову набирає обертів. У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації Німеччина посилює карантин.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила про це сьогодні, 28 жовтня, під час відеобрифінгу.

За словами Меркель, більш жорсткий карантин розпочне діяти з понеділка, 2 листопада, і триватиме до кінця місяця.

Посилений карантин передбачає:


  • закриття театрів, кіно, фітнес-центрів, готелів та косметичних салонів. Заклади громадського харчування працюватимуть лише на виніс;
  • підприємствам, де працюють до 50 осіб, держава компенсує до 75% втрачених прибутків;
  • футбольні матчі та інші професійні спортивні заходи відбуватимуться за порожніх трибун;
  • перукарні не закриватимуть за умов дотримання суворих вимог гігієни;
  • магазини працюватимуть за умов дотримання обмеження у щонайменше 10 кв. м площі на одного клієнта.
  • школи та дитсадки залишаться відкритими, проте в них будуть запроваджені додаткові заходи з гігієни;
  • соціальні контакти будуть обмежені до «абсолютного мінімуму» — у приватних зібраннях зможуть брати участь не більше 10 осіб і не більше, ніж з двох домогосподарств.

Нагадаємо, посилити карантин також планує Франція.

Джерело: Ракурс


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