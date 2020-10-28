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У Німеччині посилюють карантин, фото:
Меркель оголосила про посилення карантину в Німеччині — деталі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n145722-merkel-ogolosyla-pro-posylennya-karantynu-v-nimechchyni-detali-video.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу у світі знову набирає обертів. У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації Німеччина посилює карантин.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила про це сьогодні, 28 жовтня, під час відеобрифінгу.
За словами Меркель, більш жорсткий карантин розпочне діяти з понеділка, 2 листопада, і триватиме до кінця місяця.
Посилений карантин передбачає:
- закриття театрів, кіно, фітнес-центрів, готелів та косметичних салонів. Заклади громадського харчування працюватимуть лише на виніс;
- підприємствам, де працюють до 50 осіб, держава компенсує до 75% втрачених прибутків;
- футбольні матчі та інші професійні спортивні заходи відбуватимуться за порожніх трибун;
- перукарні не закриватимуть за умов дотримання суворих вимог гігієни;
- магазини працюватимуть за умов дотримання обмеження у щонайменше 10 кв. м площі на одного клієнта.
- школи та дитсадки залишаться відкритими, проте в них будуть запроваджені додаткові заходи з гігієни;
- соціальні контакти будуть обмежені до «абсолютного мінімуму» — у приватних зібраннях зможуть брати участь не більше 10 осіб і не більше, ніж з двох домогосподарств.
Нагадаємо, посилити карантин також планує Франція.
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