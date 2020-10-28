У Європі – спалах коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n145715-spalah-koronavirusu-u-ievropi-posyluut-karantyn.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу в Європі знову посилюється.

Так, за минулу добу, 27 жовтня, в Польщі були зафіксовані нові сумні рекорди із захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 та смертності серед інфікованих. Про це повідомляється у Твіттері Міністерства охорони здоров’я Польщі.

В Польщі протягом 27 жовтня виявили ще 18 тис. 820 нових випадків зараження, 236 осіб померли. Попередній рекорд із захворюваності у цій країні зафіксували 27 жовтня — 16,3 тис. випадків, попередній рекорд за кількістю летальних випадків епідемія коронавірусу встановили 24 жовтня — тоді померли 179 осіб.

Також невтішною є ситуація у Франції та Німеччині, які планують посилити карантин.

Сьогодні, 28 жовтня, о 20.00 президент Франції Еммануель Макрон має виступити по телебаченню та оголосити нові обмежувальні заходи, пов’язані з епідемією коронавірусу, повідомляє RFI.

За інформацією французьких ЗМІ, йдеться про новий всеохопний карантин у Франції.

Влада Німеччини розглядає можливість запровадження в країні жорсткого карантину, повідомляє агентство dpa.

За інформацією агентства, нові обмеження діятимуть у період з 4 листопада і до кінця місяця. Очікується, що канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомить про це 29 жовтня під час конференції з прем'єрами 16 федеральних земель.

Нові обмеження передбачатимуть, зокрема, обмеження на громадські заходи — на публіці дозволятиметься зустрічатися лише з членами сімей. Барам та пабам дозволять працювати лише на винос.

Також планують повністю закрити кінотеатри, театри, тренажерні зали та басейни.

При цьому продовжать працювати сектор роздрібної торгівлі, перукарні та заклади, котрі пропонують такі медичні процедури, як фізіотерапія.

Нагадаємо, у ВООЗ нещодавно заявили, що Європа втрачає контроль над епідемією COVID-19.