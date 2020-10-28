В Европе – вспышка коронавируса

https://racurs.ua/n145715-vspyshka-koronavirusa-v-evrope-usilivaut-karantin.html

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Эпидемия коронавируса в Европе снова усиливается.

Так, за минувшие сутки, 27 октября, в Польше были зафиксированы новые печальные рекорды по заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 и смертности среди инфицированных. Об этом сообщается в Твиттере Министерства здравоохранения Польши.

В Польше в течение 27 октября обнаружили еще 18 тыс. 820 новых случаев заражения, 236 человек скончались. Предыдущий рекорд по заболеваемости в этой стране зафиксировали 27 октября — 16,3 тыс. случаев, предыдущий рекорд по количеству летальных исходов эпидемия коронавируса установили 24 октября — тогда умерли 179 человек.

Также неутешительной является ситуация во Франции и Германии, которые планируют усилить карантин.

Сегодня, 28 октября, в 20.00 президент Франции Эммануэль Макрон должен выступить по телевидению и объявить новые ограничительные мероприятия, связанные с эпидемией коронавируса, сообщает RFI.

По информации французских СМИ, речь идет о новом всеобъемлющем карантине во Франции.

Власти Германии рассматривают возможность введения в стране жесткого карантина, сообщает агентство dpa.

По информации агентства, новые ограничения будут действовать в период с 4 ноября и до конца месяца. Ожидается, что канцлер Германии Ангела Меркель сообщит об этом 29 октября во время конференции с премьерами 16 федеральных земель.

Новые ограничения будут предусматривать, в частности, ограничения на общественные мероприятия — на публике будет разрешено встречаться только с членами семей. Барам и пабам позволят работать только на вынос.

Также планируется полностью закрыть кинотеатры, театры, тренажерные залы и бассейны.

При этом продолжат работать сектор розничной торговли, парикмахерские и учреждения, которые предлагают такие медицинские процедуры, как физиотерапия.

Напомним, в ВОЗ недавно заявили, что Европа теряет контроль над эпидемией COVID-19.