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Ракурс
Местные выборы. Фото: azimuth.sumy.ua

Социологи сообщили, кто сформировал явку на местных выборах

28 окт 2020, 17:05
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В местных выборах в основном приняли участие в голосовании украинцы старше 50 лет.

Всего на выборы пришло 56% старших избирателей. Об этом говорится в опросе группы «Рейтинг».

Среди всех избирателей их доля составляет 45%.

Меньше всего на выборах присутствовала возрастная группа 18−29 лет — всего 11%.


Перекос в сторону старшего электората зафиксировано в городах. Больше всего пожилые люди шли голосовать на востоке и юге страны, где их доля составляла 60%.

Напомним, среди решивших не голосовать украинцев 10% пришлось на избирателей, которые не пришли из-за угрозы коронавируса.


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