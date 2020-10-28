Социологи сообщили, кто сформировал явку на местных выборах

Местные выборы. Фото: azimuth.sumy.ua

https://racurs.ua/n145714-kakie-vozrastnye-gruppy-bolee-vsego-golosovali-na-vyborah-rasskazali-sociologi.html

Ракурс

В местных выборах в основном приняли участие в голосовании украинцы старше 50 лет.

Всего на выборы пришло 56% старших избирателей. Об этом говорится в опросе группы «Рейтинг».

Среди всех избирателей их доля составляет 45%.

Меньше всего на выборах присутствовала возрастная группа 18−29 лет — всего 11%.

Перекос в сторону старшего электората зафиксировано в городах. Больше всего пожилые люди шли голосовать на востоке и юге страны, где их доля составляла 60%.

Напомним, среди решивших не голосовать украинцев 10% пришлось на избирателей, которые не пришли из-за угрозы коронавируса.