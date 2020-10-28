Социологи сообщили, кто сформировал явку на местных выборах

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Местные выборы. Фото: azimuth.sumy.ua
Социологи сообщили, кто сформировал явку на местных выборахhttps://racurs.ua/n145714-kakie-vozrastnye-gruppy-bolee-vsego-golosovali-na-vyborah-rasskazali-sociologi.htmlРакурс
В местных выборах в основном приняли участие в голосовании украинцы старше 50 лет.
Всего на выборы пришло 56% старших избирателей. Об этом говорится в опросе группы «Рейтинг».
Среди всех избирателей их доля составляет 45%.
Меньше всего на выборах присутствовала возрастная группа 18−29 лет — всего 11%.
Перекос в сторону старшего электората зафиксировано в городах. Больше всего пожилые люди шли голосовать на востоке и юге страны, где их доля составляла 60%.
Напомним, среди решивших не голосовать украинцев 10% пришлось на избирателей, которые не пришли из-за угрозы коронавируса.
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