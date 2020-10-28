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Как выглядит мощное антитело от COVID-19. Фото: glas.ru

Как выглядит мощное антитело от COVID-19, показали ученые (ФОТО)

28 окт 2020, 16:34
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Научное открытие сделали ученые из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле (США). Они создали 3D-изображения самого мощного антитела от коронавирусной болезни COVID-19.

Это изображение позволило выяснить в чем секрет действия антитела CV30. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Антитело CV30 нашли в крови пациента, выздоровевшего от коронавируса. Оно в 530 раз сильнее по сравнению с другими антителами.

Изображение, созданное с помощью рентгеновского анализа белков, показывает, как молекулы на концах антитела препятствуют «шипам» коронавируса связываться с рецепторами на поверхности клеток человека.

Как выглядит мощное антитело от COVID-19. Фото: Fred Hutch

Наше исследование показывает, что это антитело CV30 нейтрализует вирус с помощью двух механизмов. Первый заключается в том, что оно перекрывает целевой сайт вируса на клетках человека, а другой — в том, что вызывает диссоциацию или отделение части «шипа», — объяснили ученые.


Ученые из Сиэтла надеются, что антитело CV30 может оказаться полезным для профилактики или лечения COVID-19. Чтобы выяснить это, CV30 необходимо протестировать доклинически, а затем на людях.

Напомним, во Всемирной организации по охране здоровья отмечают, что коллективный иммунитет не может быть действенной стратегией в борьбе с пандемией COVID-19.


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