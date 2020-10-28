Як виглядає найпотужніше антитіло від COVID-19. Фото: glas.ru

https://racurs.ua/ua/n145711-yak-vyglyadaie-naypotujnishe-antytilo-vid-covid-19-rezultaty-doslidjennya.html

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Наукове відкриття зробили вчені з Онкологічного дослідницького центру Фреда Хатчінсона в Сіетлі (США). Вони створили 3D-зображення найпотужнішого антитіла від коронавірусної хвороби COVID-19.

Це зображення дозволило з’ясувати в чому секрет дії антитіла CV30. Дослідження опубліковане в журналі Nature Communications.

Антитіло CV30 знайшли в крові пацієнта, який одужав від коронавірусу. Воно в 530 разів сильніше порівняно з іншими антитілами.

Зображення, створене за допомогою рентгенівського аналізу білків, показує, як молекули на кінцях антитіла перешкоджають «шипам» коронавірусу зв’язуватися з рецепторами на поверхні клітин людини.

Наше дослідження показує, що це антитіло CV30 нейтралізує вірус за допомогою двох механізмів. Перший полягає в тому, що воно перекриває цільовий сайт вірусу на клітинах людини, а інший — в тому, що викликає дисоціацію або відділення частини «шипа», — пояснили вчені.



Вчені з Сіетла сподіваються, що антитіло CV30 може виявитися корисним для профілактики або лікування COVID-19. Щоб з’ясувати це, CV30 необхідно протестувати доклінічно, а потім на людях.

Нагадаємо, у Всесвітній організації з охорони здоров’я наголошують, що колективний імунітет не може бути дієвою стратегією в боротьбі з пандемією COVID-19.