Стипендії Зеленського отримали Голобородько та сестри з тріо Маренич — новини культури

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Стипендії президента Володимира Зеленського 28 жовтня на засіданні погодив Кабінет міністрів. Йдеться про указ глави держави про призначення державний стипендій видатним діячам культури і мистецтва.

Зокрема, довічну стипендію отримуватиме письменник, який став вимушеним переселенцем, Василь Голобородько. Також дворічні стипендії Зеленський призначив народним артисткам Антоніні та Світлані Мареничам.

Нагадаємо, Василь Голобородько — український письменник. Автор багатьох поетичних збірок, лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка, премій імені Василя Симоненка та Миколи Трублаїні. У 1967 році його відрахували з Донецького педагогічного інституту з формулюванням: «за дії несумісні зі званням радянського студента». Ці дії полягали у поширенні серед студентів роботу Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація». У 2004 році Голобородько перебрався до Луганська, де мав квартиру. Через війну на Донбасі у 2014 році став вимушеним переселенцем.

Тріо Маренич — музичний колектив, що виконував пісні переважно українською мовою. Найбільшу популярність група набула у 1970−1980 роках. До складу тріо входили Валерій Маренич, Антоніна Маренич (Сухорукова) та Світлана Маренич (Сухорукова). Антоніна — сестра Світлани і дружина Валерія.