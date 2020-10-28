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Ракурс
Україна готова до впровадження дистанційної освіти, фото: «24 канал»

Дистанційна освіта — чи готова Україна до її впровадження, розповіли в уряді

28 жов 2020, 16:11
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Дистанційне навчання не замінить повноформатну освіту, але наша держава відносно готова до його впровадження.

Виконувач обов’язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет завив про це в ефірі одного з телеканалів, повідомляє прес-служба відомства.

За словами Шкарлета, заяви про нібито неготовність України до дистанційного навчання є образою для більшості педагогічних працівників, які наполегливо впроваджували в життя цю форму навчання.

Водночас Шкарлет вважає, що дистанційна освіта ніколи не замінить очну форму навчання.

Завжди дистанційну освіту розглядали, як можливість здобування додаткових переваг. Але є той факт, що «червоний» рівень епідемічної небезпеки передбачає проведення виключно дистанційних занять, — наголосив він.


Очільник Міносвіти зазначив, що організація освітнього процесу, зокрема й у форматах дистанційного чи змішаного навчання в умовах епідемії коронавірусної хвороби COVID-19, потребує не лише коштів, а й «значною мірою бажання і прагнення до змін, роботи та організації керівників закладів освіти».

Нагадаємо, соціологи дослідили ставлення українців до якості дистанційного навчання, яке здійснювалося в українських школах у березні-травні.

Джерело: Ракурс


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