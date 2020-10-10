Чи введуть дистанційне навчання в Україні, відповіли у МОН

Коронавірус у школах. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144981-chy-vvedut-dystanciyne-navchannya-v-ukrayini-vidpovily-u-mon.html

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Дистанційне навчання для школярів планують запровадити у Міністерстві освіти та науки. Відомство направить у регіони відповідні листи з рекомендаціями щодо переходу у різних регіонах.

Відомство наголошує, що примусово «закривати» школи не планують. Про це розповів тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, рекомендаційний лист у першу чергу надійде у «помаранчеві» карантинні зони та у регіони, де спостерігається складна епідеміологічна ситуація. Як розповів міністр, офіційно МОН буде рекомендувати змішану або повністю дистанційну форму навчання.

Він наголосив, що листи МОН будуть нести виключно рекомендаційний характер, а змушувати школи йти на карантин не будуть. Також він додав, що органи місцевої влади самі вирішують, коли починати канікули і яку форму навчання запроваджувати у школах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дистанційне навчання, яке проводилося у школах у березні-травні 2020 року у зв’язку з епідемією коронавірусу, не підтримують 49,7% українців.

Лише 9,9% опитаних респондентів повністю підтримали дистанційне навчання, а 22,4% заявили, що скоріше підтримують такий вид навчання. Категорично проти виявилися 24,6% опитаних, а 25,1% заявили, що скоріше не підтримують дистанційне навчання.