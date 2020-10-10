Введут ли дистанционное обучение в Украине, ответили в Минобразования

Коронавирус в школах. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144981-vvedut-li-distancionnoe-obuchenie-v-ukraine-otvetili-v-minobrazovaniya.html

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Дистанционное обучение для школьников планируют ввести в Министерстве образования и науки. Ведомство направит в регионы соответствующие письма с рекомендациями в разные регионы страны.

Минобразования отмечает, что принудительно «закрывать» школы не планируют. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, рекомендательное письмо в первую очередь поступит в «оранжевые» карантинные зоны и в регионы, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Как рассказал министр, официально Минобразования будет рекомендовать смешанную или полностью дистанционную форму обучения.

Он отметил, что письма ведомства будут нести исключительно рекомендательный характер, а заставлять школы уходить на карантин не будут. Также он добавил, что органы местной власти сами решают, когда начинать каникулы и какую форму обучения вводить в школах.

Напомним, ранее мы сообщали, что дистанционное обучение, которое проводилось в школах в марте-мае 2020 года в связи с эпидемией коронавируса, не поддерживают 49,7% украинцев.

Лишь 9,9% опрошенных респондентов полностью поддержали дистанционное обучение, а 22,4% заявили, что скорее поддерживают такой вид обучения. Категорически против оказались 24,6% опрошенных, а 25,1% заявили, что скорее не поддерживают дистанционное обучение.