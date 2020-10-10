Замену Вакарчуку зарегистрировала ЦИК — кто он

Шараскин. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/n144980-zamenu-vakarchuku-zaregistrirovala-cik-kto-on.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала «киборга» Андрея Шараскина кандидатом в народные депутаты от политической партии «Голос». Он займет место бывшего нардепа Святослава Вакарчука.

«Сменщик» Вакарчука на посту нардепа воевал на Донбассе добровольцем. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Будущий нардеп Шараскин прошел войну на оккупированных территориях под позывным «Богема». Такое военное прозвище он получил из-за того, что часть своей жизни посвятил режиссуре и актерскому мастерству. С 2016 года был заместителем командующего «Украинской добровольческой армии» по общественно-политическим вопросам.

За участие в защите Донецкого аэропорта он получил орден «За мужество» III степени и медаль «Участник контртеррористической операции». Также имеет знак отличия министра обороны «Знак почета».

Напомним, ранее мы сообщали, что Святослав Вакарчук больше не народный депутат. На съезде партии «Голос» его досрочно лишили депутатского мандата. Об этом попросил сам Вакарчук.

После того как народные депутаты во время заседания в Верховной Раде решили не поддержать заявление Вакарчука о сложении депутатских полномочий, это решение приняли делегаты «Голоса» на внеочередном съезде политсилы.