Заміну Вакарчуку зареєструвала ЦВК — хто він

Шараскін. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n144980-zaminu-vakarchuku-zareiestruvala-cvk-hto-vin.html

Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала «кіборга» Андрія Шараскін кандидатом у народні депутати від політичної партії «Голос». Він займе місце колишнього нардепа Святослава Вакарчука.

«Змінник» Вакарчука на посаді нардепа воював на Донбасі добровольцем. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Майбутній нардеп Шараскін пройшов війну на окупованих територіях під позивним «Богема». Таке військове прізвисько він отримав через те, що частину свого життя присвятив режисурі та акторській майстерності. З 2016 року був заступником командувача «Української добровольчої армії» по суспільно-політичних питань.

За участь у захисті Донецького аеропорту він отримав орден «За мужність» III ступеня та медаль «Учасник контртерористичної операції». Також має відзнаку міністра оборони «Знак пошани».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Святослав Вакарчук більше не народний депутат. На з’їзді партії «Голос» його достроково позбавили депутатського мандата. Про це попросив сам Вакарчук.

Після того як народні депутати під час засідання у Верховній Раді вирішили не підтримати заяву Вакарчука про складання депутатських повноважень, це рішення прийняли делегати «Голосу» на позачерговому з’їзді політсили.