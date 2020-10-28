Украина готова к внедрению дистанционного образования, фото: «24 канал»

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Дистанционное обучение не заменит полноформатное образование, но наше государство относительно готово к его внедрению.

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет завил об этом в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Шкарлета, заявления о якобы неготовности Украины к дистанционному обучению являются оскорблением для большинства педагогов, которые настойчиво внедряли в жизнь эту форму обучения.

В то же время Шкарлет считает, что дистанционное образование никогда не заменит очную форму обучения.

Всегда дистанционное образование рассматривали, как возможность получения дополнительных преимуществ. Но есть тот факт, что «красный» уровень эпидемической опасности предусматривает проведение исключительно дистанционных занятий, — подчеркнул он.



Глава Минобразования отметил, что организация образовательного процесса, в том числе в форматах дистанционного или смешанного обучения в условиях эпидемии коронавирусной болезни COVID-19, требует не только средств, но и «в значительной мере желания и стремления к изменениям, работы и организации руководителей учреждений образования».

Напомним, социологи исследовали отношение украинцев к качеству дистанционного обучения, которое осуществлялось в украинских школах в марте-мае.