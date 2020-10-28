На третю добу підрахунку голосів здалися не всі ДВК

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Місцеві вибори в Україні все ще тривають у частині дільничних комісій. 99,4% ДВК завершили підрахунок голосів виборців.

За інформацією секретаріату Центральної виборчої комісії, станом на 12.00 28 жовтня понад 28,9 тис. дільничних виборчих комісій завершили підрахунок голосів, склали протоколи і передали всю виборчу документацію до територіальних виборчих комісій.

Цей процес повністю завершено у 10 регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях та місті Києві.

Утім, в частині ДВК ще триває складання протоколів і передача виборчої документації.

Наразі триває процес передачі протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

В ЦВК нагадали, що сільські, селищні та міські ТВК складають протоколи про результати виборів і передають до відповідних районних і обласних ТВК. Останні на підставі цих протоколів встановлюють результати виборів депутатів районних та обласних рад.

У всіх регіонах України районні ТВК прийняли 182 таких протоколи, а обласні ТВК — 101 протокол.

Результати місцевих виборів повинні бути встановлені до 6 листопада.