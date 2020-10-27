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Ракурс
Через дві доби після виборів голоси порахували тільки в шести областях, фото — 112 Україна

Через дві доби після виборів голоси порахували тільки в шести областях (КАРТА)

27 жов 2020, 17:06
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Місцеві вибори в Україні завершилися дві доби тому, але їхні підсумки продовжують встановлювати.

Процес повністю завершено в шести регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Через дві доби після виборів голоси порахували тільки в шести областях

В ЦВК повідомили, що встановлення результатів виборів складається із завершення процесу підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях, складання відповідних протоколів, передачі їх разом з іншою виборчою документацією від дільничних виборчих комісій до сільських, селищних та міських тервиборчкомів.

Через дві доби після виборів голоси порахували тільки в шести областях

Опівдні 27 жовтня майже 26,7 тис. дільничних виборчих комісій (понад 91% від загальної кількості) завершили підрахунок голосів виборців, склали протоколи і передали виборчу документацію до відповідних ТВК.

Через дві доби після виборів голоси порахували тільки в шести областях


Через дві доби після виборів голоси порахували тільки в шести областях

Раніше в ЦВК попереджали, що на місцевих виборах рахуватимуть голоси довго.

Джерело: Ракурс


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