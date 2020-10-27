Через дві доби після виборів голоси порахували тільки в шести областях (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n145663-cherez-dvi-doby-pislya-vyboriv-golosy-porahuvaly-tilky-v-shesty-oblastyah-karta.htmlРакурс
Місцеві вибори в Україні завершилися дві доби тому, але їхні підсумки продовжують встановлювати.
Процес повністю завершено в шести регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
В ЦВК повідомили, що встановлення результатів виборів складається із завершення процесу підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях, складання відповідних протоколів, передачі їх разом з іншою виборчою документацією від дільничних виборчих комісій до сільських, селищних та міських тервиборчкомів.
Опівдні 27 жовтня майже 26,7 тис. дільничних виборчих комісій (понад 91% від загальної кількості) завершили підрахунок голосів виборців, склали протоколи і передали виборчу документацію до відповідних ТВК.
Раніше в ЦВК попереджали, що на місцевих виборах рахуватимуть голоси довго.