Умову запровадження жорсткого карантину назвали у МОЗ. Фото: Нацгвардія

https://racurs.ua/ua/n145661-umovu-zaprovadjennya-jorstkogo-karantynu-nazvaly-u-moz.html

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Нові карантинні обмеження в Україні будуть розглядатися владою за умови інфікування коронавірусом щодоби 15 тис. українців.

Українська медична система має ще запас міцності, який дозволить відреагувати на велику кількість заражень без колапсу. Про це 27 жовтня заявив заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час вебінару, передає «Інтерфакс-Україна».

Цифра є — 15 тис. хворих на добу. Після цього будемо говорити про наші плани на найближчий період. У той же час ми не говоримо, що вже завтра будемо щось вводити, — заявив Ляшко і додав, що ця цифра актуальна при рівномірному розподілі хворих на території країни.

За словами Ляшка, кількість хворих для кожного регіону вже прорахована, але не озвучується. До 1 листопада в областях влада має використати субвенції і підвести кисень до більшості ліжок. Заступник глави МОЗ переконує, що при цьому потужності системи охорони здоров’я повинні змінитися.

Чиновник запевнив, що на даний час для заражених COVID-19 відведені майже 52 тис. ліжок, з них 17 тис. забезпечені кисневою підтримкою. Станом на 27 жовтня відсоток забезпеченості ліжок підведеним киснем на сьогодні становить 40%. Ляшко наголошує, що ці потужності треба наростити вдвічі.

Нагадаємо, ще 19 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що жорсткий карантин в Україні запровадять, якщо щодоби фіксуватимуть понад 9,5 тис. випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19.