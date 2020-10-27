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Школи. Фото: korrespondent.net

Закриття шкіл малоефективне в боротьбі з COVID-19 — ВООЗ

27 жов 2020, 16:25
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Закриття шкіл це малоефективний захід у боротьбі з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Зараз школи потрібно відкрити. Про це регіональний директор європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ханс Клюге написав на своїй сторінці в Twitter.


Закриття шкіл мало сприяє боротьбі з інфекцією, тому їх слід відкривати. Під найбільшим впливом є діти, що знаходяться у важкій життєвій ситуації. Діти чи підлітки повинні брати участь у прийнятті рішень, — заявив Клюге.

Нагадаємо, що в Івано-Франковську з середи, 28 жовтня, знову відкриваються школи. Дитсадки продовжують працювати у звичному режимі.


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