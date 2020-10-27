Школа. Фото: korrespondent.net

https://racurs.ua/n145657-zakrytie-shkol-maloeffektivno-v-borbe-s-covid-19-vooz.html

Ракурс

Закрытие школ это малоэффективная мера по борьбе с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Сейчас школы нужно открыть. Об этом региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге написал на своей странице в Twitter.

Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим влиянием дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Дети или подростки должны участвовать в принятии решений, — заявил Клюге.

Напомним, что в Ивано-Франковске со среды, 28 октября, вновь открываются школы. Детсады продолжают работать в обычном режиме.