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Школа. Фото: korrespondent.net

Закрытие школ малоэффективно в борьбе с COVID-19 — ВОЗ

27 окт 2020, 16:25
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Закрытие школ это малоэффективная мера по борьбе с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Сейчас школы нужно открыть. Об этом региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге написал на своей странице в Twitter.


Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим влиянием дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Дети или подростки должны участвовать в принятии решений, — заявил Клюге.

Напомним, что в Ивано-Франковске со среды, 28 октября, вновь открываются школы. Детсады продолжают работать в обычном режиме.


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