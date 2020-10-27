Места для COVID-больных закончились, но дети возвращаются в школы Ивано-Франковска

https://racurs.ua/n145653-mesta-dlya-covid-bolnyh-zakonchilis-no-deti-vozvraschautsya-v-shkoly-ivano-frankovska.html

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Коронавирус в Ивано-Франковске вызвал коллапс в больницах. В них закончились места для пациентов с таким диагнозом — все койки заняты. Об этом на экстренном совещании горсовета заявила начальник управления здравоохранения Мария Бойко.

Утром 27 октября в больницах города 798 пациентов. Все койки заполнены, — заявила она, добавив, что госпитализируют людей исключительно с высокой температурой и подтвержденной пневмонией.

Мэр города Руслан Марцинкив заявил, что в медицинских учреждениях будут разворачивать новые места для больных коронавирусом. Также он добавил, что поступает много жалоб на отказ в госпитализации.

Между тем в Ивано-Франковске дети возвращаются в школу. Детсады продолжают работать в обычном режиме. Об этом на совещании заявила заместитель директора департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Наталья Микула.

В Минобразования перед каникулами объяснили, что формат обучения в учреждениях образования будет зависеть от эпидемической ситуации в населенных пунктах. Перед выборами МОН призвало школы перейти на двухнедельные каникулы с 15 октября из-за сложной ситуации с коронавирусом в Украине.

С понедельника, 26 октября, Ивано-Франковск попал в красную зону карантина. Всего, по данным Минздрава, в Ивано-Франковской области пока занято 64,6% коек. Но это не худшая ситуация по Украине. Например, в Одесской области занято 80,7% коек, в Полтавской — 79,9%, в Киеве — 75,9%. Всего по Украине заполненость коек больными коронавирусом или теми, у кого его подозревают, составляет 65,4%. В стране нет региона, где заполнено менее 50% коек.