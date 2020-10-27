Місця для COVID-хворих закінчилися, але діти повертаються у школи Івано-Франківська

Коронавірус в Івано-Франківську, фото — Галка

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Коронавірус в Івано-Франківську спричинив колапс у лікарнях. У них закінчилися місця для пацієнтів із таким діагнозом — усі ліжка зайняті.

Про це на екстреній нараді міськради заявила начальниця управління охорони здоровʼя Марія Бойко.

Уранці 27 жовтня у лікарнях міста 798 пацієнтів. Всі ліжка заповнені, — заявила вона, додавши, що госпіталізують людей виключно з високою температурою і підтвердженою пневмонією.

Мер міста Руслан Марцинків заявив, що в медичних закладах розгортатимуть нові місця для хворих на коронавірус. Також він додав, що надходить багато скарг на відмову в госпіталізації.

Тим часом в Івано-Франковську діти повертаються до школи. Дитсадки продовжують працювати у звичному режимі. Про це на нараді заявила заступник директора департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Наталія Микула.

В МОН перед канікулами пояснили, що формат навчання у закладах освіти залежатиме від епідемічної ситуації у населених пунктах. Перед виборами Міносвіти закликало школи перейти на двотижневі канікули з 15 жовтня через складну ситуацію з коронавірусом в Україні.

Івано-Франківськ від 26 жовтня опинився у «червоній» карантинній зоні. Загалом, за даними МОЗ, в Івано-Франківській області наразі зайнято 64,6% ліжок. Та це не найгірша ситуація по Україні. Наприклад, в Одеській області зайнято 80,7% ліжок, у Полтавській — 79,9%, у Києві — 75,9%. Всього по Україні заповненість ліжок хворими на коронавірус або тими, в кого його підозрюють, складає 65,4%. В країні немає регіону, де заповнені менш як 50% ліжок.