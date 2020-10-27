Будапешт пожаловался на «недружественные шаги» Киева после вмешательства в украинские выборы

Будапешт пожаловался на «недружественные шаги» Киева после вмешательства в украинские выборыhttps://racurs.ua/n145652-budapesht-pojalovalsya-na-nedrujestvennye-shagi-kieva-posle-vmeshatelstva-v-ukrainskie-vybory.htmlРакурс
МИД Венгрии пожаловалось на «недружественные шаги» со стороны Украины, после того, как нескольким венгерским чиновникам был запрещен въезд из-за осуществления агитации на Закарпатье.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил об этом в видеообращении, опубликованном в его Фейсбуке.
Он отметил, что Венгрия еще не получала соответствующего официального сообщения.
По мнению Сиярто, этот запрет является «жалким и абсурдным».
Таким образом Украина подает сигналы, что она отказывается от поддержки Венгрией ее усилий по евроатлантической интеграции, — сказал венгерский министр.
Сиярто также поздравил с победой венгерских кандидатов, которые принимали участие в местных выборах, и заявил, что «мнение венгров необходимо учитывать относительно будущего региона», который граничит с Венгрией.
Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Этого для Сиярто опубликовал в своем Фейсбуке сообщение, в котором призвал украинских венгров голосовать за партию КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья). В МИД Украины такие действия венгерского министра расценили как «прямое вмешательство» в украинские выборы.
Напомним, вчера, 26 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что двум высокопоставленным венгерским чиновникам запретили въезд в Украину.