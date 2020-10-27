Будапешт пожаловался на «недружественные шаги» Киева после вмешательства в украинские выборы

Дмитрий Кулеба и Петр Сиярто, фото: Закарпатская ОГА

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МИД Венгрии пожаловалось на «недружественные шаги» со стороны Украины, после того, как нескольким венгерским чиновникам был запрещен въезд из-за осуществления агитации на Закарпатье.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил об этом в видеообращении, опубликованном в его Фейсбуке.

Он отметил, что Венгрия еще не получала соответствующего официального сообщения.

По мнению Сиярто, этот запрет является «жалким и абсурдным».

Таким образом Украина подает сигналы, что она отказывается от поддержки Венгрией ее усилий по евроатлантической интеграции, — сказал венгерский министр.

Сиярто также поздравил с победой венгерских кандидатов, которые принимали участие в местных выборах, и заявил, что «мнение венгров необходимо учитывать относительно будущего региона», который граничит с Венгрией.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Этого для Сиярто опубликовал в своем Фейсбуке сообщение, в котором призвал украинских венгров голосовать за партию КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья). В МИД Украины такие действия венгерского министра расценили как «прямое вмешательство» в украинские выборы.

Напомним, вчера, 26 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что двум высокопоставленным венгерским чиновникам запретили въезд в Украину.