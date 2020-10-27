Будапешт поскаржився на «недружні кроки» Києва після втручання в українські вибори

Дмитро Кулеба та Петер Сіярто, фото: Закарпатська ОДА

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МЗС Угорщини поскаржилося на «недружні кроки» з боку України, після того, як кільком угорським посадовцям було заборонено в’їзд через здійснення агітації на Закарпатті.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про це у відеозверненні, опублікованому у його Фейсбуці.

Він зазначив, що Угорщина ще не отримувала відповідного офіційного повідомлення.

На думку Сіярто, ця заборона є «жалюгідною та абсурдною».

Так Україна подає сигнали, що вона відмовляється від підтримки Угорщиною її зусиль щодо євроатлантичної інтеграції, — сказав угорський міністр.

Сіярто також привітав з перемогою угорських кандидатів, які брали участь у місцевих виборах, та заявив, що «думку угорців необхідно враховувати щодо майбутнього регіону», котрий межує з Угорщиною.

Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Цього для Сіярто опублікував у своєму Фейсбуці повідомлення, в якому закликав українських угорців голосувати за партію КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття). У МЗС України такі дії угорського міністра розцінили як «пряме втручання» в українські вибори.

Нагадаємо, вчора, 26 жовтня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що двом високопоставленим угорським чиновникам заборонили в’їзд до України.