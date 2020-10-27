В офісі Зеленського виявили коронавірус, фото — ФБ Ю.Ковалів

https://racurs.ua/ua/n145651-v-ofisi-zelenskogo-vyyavyly-koronavirus.html

Ракурс

На коронавірус захворіла заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів. Вірус підтвердили також у її чоловіка і дітей. Зараз вона на самоізоляції.

Наша сім’я також поповнила невтішну статистику. На жаль, разом з чоловіком та дітьми отримали позитивні тести на COVID19. Попри те, що ми чітко дотримувались всіх протиепідемічних норм, ця хвороба не обійшла. Вірус дуже близько, поруч з нами, — написала Ковалів.

Вона повідомила, що почувається задовільно. Коваліви повідомили про позитивний тест усіх, з ким контактували протягом минулого тижня, і перебувають на самоізоляції.

Ковалів курує в ОП економічний напрям, вона колишній перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Крім того, речник президента Юлія Мендель у коментарі «Українській правді» підтвердила позитивний тест і в іншого заступника Єрмака — Андрія Смирнова. Він також перебуває на самоізоляції.

Про спалах коронавірусу на Банковій «Ракурс» повідомляв влітку. Після інфікування Олени Зеленської ЗМІ писали провиявлення коронавірусупринаймні у двох топ-чиновників — віце-прем'єра та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова і радника президента України Руслана Демченка.