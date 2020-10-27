У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n145650-koronavirus-zabrav-jyttya-vje-ponad-700-kyyan-infografika.html

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Коронавірус у Києві продовжує стрімко поширюватися, непоодинокими є і летальні випадки.

За минулу добу, 26 жовтня, у Києві коронавірус забрав життя ще семи осіб. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у столиці за добу зафіксовано 525.

88 пацієнтів госпіталізували, решта лікуються на самоізоляції.

Серед нових випадків захворювання:

301 жінка віком від 19 до 88 років;

14 дівчаток від семи місяців до 17 років;

190 чоловіків віком від 19 до 83 років;

20 хлопчиків віком від 2 до 17 років.

Найбільше випадків коронавірусу за добу виявлено в таких районах столиці:

Деснянському — 104;

Дніпровському — 92;

Оболонському — 91.

Водночас одужали 26 жовтня 176 хворих.

За весь час епідемії коронавірусу в Києві:

виявлено 34 тис. 887 випадків COVID-19;

померли 706 інфікованих;

одужали 11 тис. 925 хворих.

Нагадаємо, Кличко напередодні місцевих виборів 25 жовтня отримав позитивний результат тесту на COVID-19.