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У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Укрінформ»
Коронавірус забрав життя вже понад 700 киян (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n145650-koronavirus-zabrav-jyttya-vje-ponad-700-kyyan-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує стрімко поширюватися, непоодинокими є і летальні випадки.
За минулу добу, 26 жовтня, у Києві коронавірус забрав життя ще семи осіб. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
Нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у столиці за добу зафіксовано 525.
88 пацієнтів госпіталізували, решта лікуються на самоізоляції.
Серед нових випадків захворювання:
- 301 жінка віком від 19 до 88 років;
- 14 дівчаток від семи місяців до 17 років;
- 190 чоловіків віком від 19 до 83 років;
- 20 хлопчиків віком від 2 до 17 років.
Найбільше випадків коронавірусу за добу виявлено в таких районах столиці:
- Деснянському — 104;
- Дніпровському — 92;
- Оболонському — 91.
Водночас одужали 26 жовтня 176 хворих.
За весь час епідемії коронавірусу в Києві:
- виявлено 34 тис. 887 випадків COVID-19;
- померли 706 інфікованих;
- одужали 11 тис. 925 хворих.
Нагадаємо, Кличко напередодні місцевих виборів 25 жовтня отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
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