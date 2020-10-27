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Ракурс
У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Укрінформ»

Коронавірус забрав життя вже понад 700 киян (ІНФОГРАФІКА)

27 жов 2020, 13:44
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Коронавірус у Києві продовжує стрімко поширюватися, непоодинокими є і летальні випадки.

За минулу добу, 26 жовтня, у Києві коронавірус забрав життя ще семи осіб. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у столиці за добу зафіксовано 525.

88 пацієнтів госпіталізували, решта лікуються на самоізоляції.

Серед нових випадків захворювання:

  • 301 жінка віком від 19 до 88 років;
  • 14 дівчаток від семи місяців до 17 років;
  • 190 чоловіків віком від 19 до 83 років;
  • 20 хлопчиків віком від 2 до 17 років.

Найбільше випадків коронавірусу за добу виявлено в таких районах столиці:

  • Деснянському — 104;
  • Дніпровському — 92;
  • Оболонському — 91.

Водночас одужали 26 жовтня 176 хворих.

За весь час епідемії коронавірусу в Києві:


  • виявлено 34 тис. 887 випадків COVID-19;
  • померли 706 інфікованих;
  • одужали 11 тис. 925 хворих.

Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Нагадаємо, Кличко напередодні місцевих виборів 25 жовтня отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Джерело: Ракурс


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