В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Укринформ»

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Ракурс

Коронавирус в Киеве продолжает стремительно распространяться, непоодиноки и летальные исходы.

За прошедшие сутки, 26 октября, в Киеве коронавирус унес жизни еще семи человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в столице за сутки зафиксировано 525.

88 пациентов госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.

Среди новых случаев заболевания:

301 женщина в возрасте от 19 до 88 лет;

14 девочек от семи месяцев до 17 лет;

190 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет;

20 мальчиков в возрасте от 2 до 17 лет.

Больше всего случаев коронавируса за сутки обнаружено в таких районах столицы:

Деснянском — 104;

Днепровском — 92;

Оболонском — 91.

В то же время выздоровели 26 октября 176 больных.

За все время эпидемии коронавируса в Киеве:

зафиксированы 34 тыс. 887 случаев COVID-19;

умерли 706 инфицированных;

выздоровели 11 тыс. 925 больных.

Напомним, Кличко накануне местных выборов 25 октября получил положительный результат теста на COVID-19.