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Ракурс
В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Укринформ»

Коронавирус унес жизни уже более 700 киевлян (ИНФОГРАФИКА)

27 окт 2020, 13:44
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Коронавирус в Киеве продолжает стремительно распространяться, непоодиноки и летальные исходы.

За прошедшие сутки, 26 октября, в Киеве коронавирус унес жизни еще семи человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в столице за сутки зафиксировано 525.

88 пациентов госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.

Среди новых случаев заболевания:

  • 301 женщина в возрасте от 19 до 88 лет;
  • 14 девочек от семи месяцев до 17 лет;
  • 190 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет;
  • 20 мальчиков в возрасте от 2 до 17 лет.

Больше всего случаев коронавируса за сутки обнаружено в таких районах столицы:

  • Деснянском — 104;
  • Днепровском — 92;
  • Оболонском — 91.

В то же время выздоровели 26 октября 176 больных.

За все время эпидемии коронавируса в Киеве:


  • зафиксированы 34 тыс. 887 случаев COVID-19;
  • умерли 706 инфицированных;
  • выздоровели 11 тыс. 925 больных.

Коронавирус в Киеве, инфографика: КГГА

Напомним, Кличко накануне местных выборов 25 октября получил положительный результат теста на COVID-19.

Источник: Ракурс


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