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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Укринформ»
Коронавирус унес жизни уже более 700 киевлян (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n145650-koronavirus-unes-jizni-uje-bolee-700-kievlyan-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает стремительно распространяться, непоодиноки и летальные исходы.
За прошедшие сутки, 26 октября, в Киеве коронавирус унес жизни еще семи человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в столице за сутки зафиксировано 525.
88 пациентов госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.
Среди новых случаев заболевания:
- 301 женщина в возрасте от 19 до 88 лет;
- 14 девочек от семи месяцев до 17 лет;
- 190 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет;
- 20 мальчиков в возрасте от 2 до 17 лет.
Больше всего случаев коронавируса за сутки обнаружено в таких районах столицы:
- Деснянском — 104;
- Днепровском — 92;
- Оболонском — 91.
В то же время выздоровели 26 октября 176 больных.
За все время эпидемии коронавируса в Киеве:
- зафиксированы 34 тыс. 887 случаев COVID-19;
- умерли 706 инфицированных;
- выздоровели 11 тыс. 925 больных.
Напомним, Кличко накануне местных выборов 25 октября получил положительный результат теста на COVID-19.
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