Окружной админсуд «увольняет Сытника» в ответ на дело Вовка, считают в НАБУ, фото — Фокус

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В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) решение Окружного админсуда Киева относительно руководителя бюро Артема Сытника считают ударом по расследованию уголовного производства против Павла Вовка и нескольких других судей ОАСК.

В НАБУ назвали назвали решение Окружного админсуда «ангажированным и абсурдным в правовом смысле».

Его настоящая цель — заблокировать работу учреждения, которое разоблачило судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти, — написала пресс-служба бюро.

В Антикоррупционном бюро считают поручение Минюсту убрать из реестра информацию о Сытнике как директоре НАБУ вмешательством в свою работу и попыткой устранить его с должности.

НАБУ обжалует это решение ОАСК. В бюро заявили, что и Сытник, и все ведомство «работают в штатном режиме.

Напомним, что 26 октября Окружной админсуд поручил Минюсту убрать из реестра информацию о Сытнике как директоре НАБУ. В министерстве ответили, что не будут выполнять это решение, поскольку не имеют полномочий.

В 2020 году между НАБУ и главой ОАСК Павлом Волком продолжается конфликт. Бюро расследует уголовное дело в отношении председателя суда. В августе Конституционный суд признал неправомерным указ президента Порошенко о назначении Сытника.