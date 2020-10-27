Война Вовка против Сытника — Минюст будет игнорировать решение ОАСК по делу НАБУ, фото — 24 канал

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Министерство юстиции не будет выполнять решение Окружного админсуда, который обязал ведомство удалить из Единого госреестра сведения об Артема Сытнике как о директоре НАБУ.

Министр юстиции Денис Малюська пояснил, что его ведомство не может вносить изменения в Единый государственный реестр, чтобы выполнить любое решение КСУ.

Министр заявил, что изменения в реестре вносятся государственными регистраторами. Минюст может внести данные в ЕГР по результатам рассмотрения жалоб.

Малюська считает, что положения закона о НАБУ в части процедуры назначения его директора останутся в силе до 17 декабря. Он считает НАБУ «полноценно функционирующим правоохранительным органом».

Между тем ОАСК на своем сайте объяснил решение по поводу Сытника. Суд завершил рассмотрение дела по иску уволенного с должности заместителя руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Кареева. В ОАСК решили восстановить его в должности и установили, что восстановление Кареева должно осуществить «лицо, исполняющее обязанности директора бюро вместо Сытника после решения КСУ, которое 28 августа признало неконституционным Указ президента о назначении директора НАБУ».

В ОАСК заявили, что обнаружили нарушения, связанные с невыполнением Сытником решения Конституционного суда и считают, что оно «не требует подтверждений со стороны любых органов государственной власти».

Суд установил, что указанное решение КСУ не выполняется больше месяца, в результате чего искусственно продлевается действие Указа президента Украины от 16 апреля 2015 года «О назначении Артема Сытника», который 28 августа досрочно потерял силу, что является недопустимым и противоречит принципам верховенства права, — постановил ОАСК.

Окружной админсуд дал Сытнику месяц, чтобы уйти с должности.

Напомним, что 26 октября Окружной админсуд Киева принял решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре НАБУ. Решение ОАСК принял на основании решения Конституционного суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника. Суд также приказал Госбюро расследований возбудить уголовное дело за невыполнение решения КСУ.

В августе этого года КСУ признал, что Порошенко в 2015 году превысил свои полномочия, назначая Сытника на должность директора НАБУ, которая относится к органам исполнительной власти.

В НАБУ назвали решение политически мотивированным.

Напомним, что сейчас в НАБУ продолжается следствие по делу против главы ОАСК Вовка и нескольких других судей. Их подозревают в создании и участии в преступной организации, захвате государственной власти, злоупотреблении влиянием, вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. НАБУ летом обнародовало записи разговоров с судьями ОАСК, которые свидетельствуют о коррупции в этом суде и Государственной судебной администрации. Вовк считает эти записи сфальсифицированными.