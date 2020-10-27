Ермак вступился за милиционера Януковича

Андрей Ермак, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n145643-ermak-vstupilsya-za-milicionera-yanukovicha.html

Ракурс

Андрей Ермак, глава Офиса президента, поддерживает резонансное назначение Олега Татарова в возглавляемое им ведомство.

Татаров известный своими резонансными высказываниями в поддержку бойцов «Беркута» во время событий Революции достоинства. Ермак в интервью изданию «The Бабель» заявил, что «не видел» этого выступления Татарова.

Я родился в период Советского Союза, еще на первом курсе изучал политэкономию и вещи, которые сегодня по закону [о запрете Коммунистической партии — ред.] являются противозаконными. Это же не значит, что я разделяю эти взгляды, — отметил Ермак.

Глава Офиса президента заверил, что подбирает людей по двум принципам:

профессионализм;

порядочность.

Если человек порядочный и профессиональный, меня интересует прежде всего его эффективность. Кто-то справляется, кто-то — нет, решаем по ходу, — заявил Ермак.

Ермак добавил, что по поводу профессионализма Татарова у него нет сомнений.

Я не нашел такого, что заставило бы меня усомниться в этом решении, — подчеркнул глава Офиса президента.

Относительно задач Татарова в должности в Офисе президента, то, по словам Ермака, они заключаются в курировании правоохранительных органов.

Татарова на должность заместителя главы Офиса президента Владимир Зеленский назначил 5 августа 2020 года.

Татаров во время событий Евромайдана работал в должности начальника Главного следственного управления МВД и убеждал СМИ и дипломатов в том, что митингующие якобы стреляли сами по себе.

Напомним, в начале августа Зеленский объяснил, почему назначил Татарова на должность в Офисе президента.