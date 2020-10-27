Єрмак заступився за міліціонера Януковича

Андрій Єрмак, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n145643-iermak-zastupyvsya-za-milicionera-yanukovycha.html

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Андрій Єрмак, очільник Офісу президента, підтримує резонансне призначення Олега Татарова до очолюваного ним відомства.

Татаров відомий своїми резонансними висловлюваннями на підтримку бійців «Беркута» під час подій Революції гідності. Єрмак в інтерв’ю виданню «The Бабель» заявив, що «не бачив» цього виступу Татарова.

Я народився в період Радянського Союзу, ще на першому курсі вивчав політекономію і речі, які сьогодні згідно із законом [про заборону Комуністичної партії — ред.] є протизаконними. Це ж не означає, що я поділяю ці погляди, — зазначив Єрмак.

Очільник Офісу президента запевнив, що підбирає людей за двома принципами:

професіоналізм;

порядність.

Якщо людина порядна і професійна, мене цікавить передусім його ефективність. Хтось справляється, хтось — ні, вирішуємо по ходу, — заявив Єрмак.

Єрмак додав, що щодо професіоналізму Татарова в нього немає сумнівів.

Я не знайшов чогось такого, що змусило б мене засумніватися в цьому рішенні, — наголосив очільник Офісу президента.

Стосовно завдань Татарова на посаді в Офісі президента, то, за словами Єрмака, вони полягають у курируванні правоохоронних органів.

Татарова на посаду заступника голови Офісу президента Володимир Зеленський призначив 5 серпня 2020 року.

Татаров під час подій Євромайдану працював на посаді начальника Головного слідчого управління МВС і переконував ЗМІ та дипломатів в тому, що мітингувальники нібито стріляли самі в себе.

Нагадаємо, на початку серпня Зеленський пояснив, чому призначив Татарова на посаду в Офісі президента.