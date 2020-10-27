Коронавирус. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n145642-stepanov-rasskazal-nujny-li-testy-dlya-gospitalizacii-s-covid-19.html

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ПЦР-тестирование не нужно делать для госпитализации пациента с симптомами коронавирусной болезни COVID-19.

Для этого достаточно, чтобы у пациента были симптомы болезни. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова, мировая статистика показывает, что до 30% пациентов с симптомами коронавирусной инфекции получают отрицательный ПЦР-тест.

На это влияет много факторов — в частности процесс забора, физиологические особенности организма, — добавил Степанов.



Напомним, ПЦР-тестирование коронавируса в Украине планируют до конца 2020 года довести до 75 тыс. анализов в сутки.

За минувшие сутки проведено 56 тыс. 710 тестирований на коронавирус, из которых 33 тыс. 361 исследования методом ПЦР и 22 тыс. 349 методом ИФА. В планах Министерства здравоохранения 50 тыс. ПЦР-тестов на середину ноября и 75 тыс. до конца года.