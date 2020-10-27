В Украине 25 октября прошли местные выборы, фото: «Прочерк»

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Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. В больших ОТО, где во время выборов мэров ни один из кандидатов не получил более 50% избирателей, состоится второй тур среди кандидатов, занявших первые два места.

В Черкассах, по предварительным результатам, во второй тур вышли действующий мэр города Анатолий Бондаренко и кандидат от партии «Голос» Виктор Евпак. Партия «Слуга народа» проводит переговоры по возможной поддержке Евпака во втором туре. Глава политсилы Александр Корниенко сообщил об этом в эфире телеканала ICTV.

Проводим переговоры с местной ячейкой по поддержке возможной господина Евпака. Я думаю, что в ближайшее время это определится, — отметил Корниенко.

«Европейская солидарность» также готова поддержать Евпака. Об этом заявила член парламентской фракции этой политсилы народный депутат Виктория Сюмар.

Между Бондаренко и президентом Украины Владимиром Зеленским весной этого года возник конфликт относительно решения центральной власти об усилении карантина. Власти города решили ослабить карантин, мотивируя это обращениями местных предпринимателей.

Зеленский тогда назвал Бондаренко «бандитом» и обвинил в популизме. В ответ Бондаренко подал в суд, обвинив Зеленского в унижение чести и достоинства.