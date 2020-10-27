В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори, фото: «Прочерк»

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Ракурс

Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. У великих ОТГ, де під час виборів мерів жоден з кандидатів не здобув понад 50% виборців, відбудеться другий тур серед кандидатів, котрі зайняли перші два місця.

У Черкасах, за попередніми результатами, до другого туру вийшли чинний мер міста Анатолій Бондаренко і кандидат від партії «Голос» Віктор Євпак. Партія «Слуга народу» проводить переговори щодо можливої підтримки Євпака в другому турі. Очільник політсили Олександр Корнієнко повідомив про це в ефірі телеканалу ICTV.

Проводимо переговори з місцевим осередком з підтримки можливої ​​пана Євпака. Я думаю, що найближчим часом це визначиться, — зазначив Корнієнко.

«Європейська солідарність» також готова підтримати Євпака. Про це заявила член парламентської фракції цієї політсили народний депутат Вікторія Сюмар.

Між Бондаренком та президентом України Володимиром Зеленським навесні цього року виник конфлікт щодо рішення центральної влади про посилення карантину. Влада міста вирішила послабити карантинні обмеження, мотивуючи це зверненнями місцевих підприємців.

Зеленський тоді назвав Бондаренка «бандитом» та звинуватив у популізмі. У відповідь Бондаренко подав до суду, звинувативши Зеленського у приниження честі та гідності.