COVID-фонд помилково назвали коронавірусним, вважає глава «Укравтодору», фото — BBC-Україна

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Коронавірусний фонд помилково отримав таку назву. Очільник «Укравтодору» пояснив, що він від початку був спецфондом для будівництва доріг.

Олександр Кубраков розповів про наповнення фонду боротьби з COVID-19 в інтерв’ю «Бабелю».

Як виявилося, кошти на дороги у 2020 році планувалися у грудні 2019 року, коли уряд та Рада проводила секвестр бюджету. Ремонт доріг мали намір профінансувати обсягом 85 млрд грн. з окремого фонду. Кубраков стверджує, що саме його назвали згодом COVID-фондом.

Рік тому планувалося, що 35 млрд отримають від «Газпрому», адже саме тоді на фінальному етапі була угода з росіянами щодо постачання газу та виконання судового рішення на користь «Нафтогазу».

«Нафтогаз» перерахував 27—28 млрд до бюджету, їх помістили в фонд, звідки нам сумарно видали 35 млрд. Думаю, це наш комунікаційний промах, що спецфонд сформувався як COVID-фонд, — розповів Кубраков.

Нагадаємо, що коронавірусний фонд Рада створила у середині квітня 2020 року. У нього заклали 66 млрд грн і з цих коштів планувалося забезпечити лікарні усім необхідним і компенсувати економічні втрати через карантин — допомогти безробітним та малозабезпеченим. Витрачання грошей з коронавірусного фонду не за призначенням критикують опозиційні партії.