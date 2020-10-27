COVID-фонд ошибочно назвали коронавирусным, считает глава «Укравтодора», фото — BBC-Украина

https://racurs.ua/n145640-covid-fond-oshibochno-nazvali-koronavirusnym-schitaet-glava-ukravtodora.html

Ракурс

Коронавирусный фонд ошибочно получил свое название. Глава «Укравтодора» объяснил, что тот изначально был спецфондом для строительства дорог.

Александр Кубраков рассказал о наполнении фонда борьбы с COVID-19 в интервью «Бабелю».

Как оказалось, средства на дороги в 2020 году планировались в декабре 2019 года, когда правительство и Рада проводили секвестр бюджета. Ремонт дорог намеревались профинансировать в объеме 85 млрд грн из отдельного фонда. Кубраков утверждает, что именно его назвали впоследствии COVID-фондом.

Год назад планировалось, что 35 млрд получат от «Газпрома», ведь именно тогда на финальном этапе было соглашение с россиянами по поводу поставок газа и выполнения судебного решения в пользу «Нафтогаза».

«Нафтогаз» перечислил 27−28 млрд в бюджет, их поместили в фонд, откуда нам суммарно выдали 35 млрд. Думаю, это наш коммуникационный промах, что спецфонд сформировался как COVID-фонд, — рассказал Кубраков.

Напомним, что коронавирусный фонд Рада создала в середине апреля 2020 года. В него заложили 66 млрд грн. Из этих средств планировалось обеспечить больницы всем необходимым и компенсировать экономические потери из-за карантина — помочь безработным и малоимущим. Расходование денег из коронавирусного фонда не по назначению критикуют оппозиционные партии.