Акула напала на украинцев в Египте — хищник отгрыз руку мальчику

Акула. Фото: tsn.ua

https://racurs.ua/n145639-akula-napala-na-ukraincev-kotorye-proignorirovali-zapret.html

Ракурс

Нападение акулы произошло на курорте Шарм-эль-Шейх в Египте. Во время погружения на территории заповедника «Рас Мохаммед» от нападения акулы пострадали туристы из Украины.

В частности, женщина получила многочисленные ранения, а ее двенадцатилетний сын потерял руку ниже локтя. Об этом сообщило Государственное агентство развития туризма.

По информации агентства, мальчик находится в реанимации. Он перенес одну операцию, раненую руку спасти не удалось.

К сожалению, это не первый случай, когда несмотря на предостережения туроператоров и запреты, отдыхающие за пределами отеля покупают в местных экстремальные туры. Они даже не знают, что для этого нужен отдельный страховой полис, — говорится в сообщении.



С 1 ноября 2019 года для сохранения экосистемы на курортах Синая запретили погружения. В то же время туроператор JoinUp сообщил, что украинские туристы заказали услугу погружение с аквалангом у третьих лиц, хотя знали о запрете. В отеле им не продали такую ​​экскурсию.

Напомним, что от нападения акулы пострадала женщина, которая занималась подводным плаванием с маской на Большом Барьерном рифе. По иронии судьбы, 29-летняя пострадавшая находилась на отдыхе после съемок документального фильма про акул в штате Квинсленд, Австралия.