Google посвятил дудл болгарскому ученому, фото:

https://racurs.ua/n145638-google-posvyatil-dudl-s-yogurtom-bolgarskomu-mikrobiologu.html

Ракурс

Google посвятил новый анимированный дудл известному болгарском ученому и врачу Стамену Григорову.

Дудл приурочен к 142-й годовщине со дня рождения выдающегося ученого. Григоров прожил ровно 67 лет — он родился 27 октября 1878 года, а умер 27 октября 1945 года.

Григоров в 1905 году открыл бактерию, которую впоследствии назовут «болгарской палочкой» (Lactobacillus Bulgaricus). Именно эта бактерия делает йогурты такими полезными.

Также Григоров сыграл важную роль в разработке способов борьбы с туберкулезом. В частности, в начале XX в. ученый внес значительный вклад в создание противотуберкулезной вакцины. Также он продемонстрировал целебный эффект пенициллиновых грибов при лечении туберкулеза.

В годы Первой мировой войны Григоров, рискуя жизнью, нашел способ борьбы с холерой, эпидемия которой тогда вспыхнула в прифронтовом регионе Болгарии, чем спас тысячи жизней. За это болгарские военные наградили его «Орденом храбрости».

В честь Григорова назван ледник в Антарктиде.

Напомним, Google недавно посвятил дудл автору книги «Приключения Чиполлино».