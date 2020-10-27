Google присвятив дудл з йогуртом болгарському мікробіологу

Google присвятив дудл болгарському вченому

https://racurs.ua/ua/n145638-google-prysvyatyv-dudl-z-yogurtom-bolgarskomu-mikrobiologu.html

Ракурс

Google присвятив новий анімований дудл відомому болгарському вченому та лікарю Стамену Григорову.

Дудл приурочено до 142-ї річниці з дня народження видатного ученого. Григоров прожив рівно 67 років — він народився 27 жовтня 1878 року, а помер 27 жовтня 1945 року.

Григоров у 1905 році відкрив бактерію, котру згодом назвуть «болгарською паличкою» (Lactobacillus Bulgaricus). Саме ця бактерія робить йогурти такими корисними.

Також Григоров відіграв важливу роль в розробці способів боротьби з туберкульозом. Зокрема, на початку XX ст. учений зробив значний внесок у створення протитуберкульозної вакцини. Також він продемонстрував цілющий ефект пеніцилінових грибів при лікуванні туберкульозу.

У роки Першої світової війни Григоров, ризикуючи життям, знайшов спосіб боротьби з холерою, епідемія котрої тоді спалахнула в прифронтовому регіоні Болгарії, чим врятував тисячі життів. За це болгарські військові нагородили його «Орденом хоробрості».

На честь Григорова названо льодовик в Антарктиді.

Нагадаємо, Google нещодавно присвятив дудл автору книги «Пригоди Цибуліно».