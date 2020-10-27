Акула. Фото: tsn.ua

https://racurs.ua/ua/n145639-akula-napala-na-ukrayinciv-yaki-proignoruvaly-zaboronu.html

Ракурс

Напад акули стався на курорті Шарм-ель-Шейх у Єгипті. Під час занурення на території заповідника «Рас Мохаммед» від нападу акули постраждали туристи з України.

Зокрема, жінка отримала численні поранення, а її дванадцятирічний син втратив руку нижче ліктя. Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму.

За інформацією агентства, хлопчик перебуває в реанімації. Він переніс одну операцію, поранену руку врятувати не вдалося.

На жаль, це не перший випадок, коли попри застереження туроператорів та заборони, відпочиваючі за межами готелю купують у місцевих екстремальні тури. Вони навіть не знають, що для цього потрібний окремий страховий поліс, — йдеться у повідомленні.

До слова, з 1 листопада 2019 року задля збереження екосистеми на курортах Синаю заборонили занурення.

Водночас туроператор JoinUp повідомив, що українські туристи замовили послугу занурення з аквалангом у третіх осіб, хоча знали про заборону. У готелі їм не продали таку екскурсію.

Нагадаємо, що від нападу акули постраждала жінка, яка займалася підводним плаванням з маскою на Великому Бар'єрному рифі.

За іронією долі, 29-річна потерпіла перебувала на відпочинку від знімання документального фільму про акул в штаті Квінсленд, Австралія.