Коронавірус. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145642-stepanov-rozpoviv-chy-potribni-testy-dlya-gospitalizaciyi-z-covid-19.html

Ракурс

ПЛР-тестування не потрібно робити для госпіталізації пацієнту з симптомами коронавірусної хвороби COVID-19.

Для цього достатньо, щоб пацієнт мав симптоми хвороби. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За словами Степанова, світова статистика показує, що до 30% осіб з симптомами коронавірусної інфекції отримують негативний ПЛР-тест.

На це впливає багато факторів — зокрема процес забору, фізіологічні особливості організму, — додав Степанов.



Нагадаємо, ПЛР-тестування на коронавірус в Україні планують до кінця 2020 року довести до 75 тис. аналізів на добу. За минулу добу проведено 56 тис. 710 тестувань на коронавірус, з яких 33 тис. 361 дослідження методом ПЛР та 22 тис. 349 — методом ІФА.

У планах Міністерства охорони здоров’я 50 тис. ПЛР-тестів на середину листопада і 75 тис. до кінця року.